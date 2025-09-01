Polonya Taraftarları, İsrail'in Marşını Yuhaladı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki (EuroBasket 2025) Polonya-İsrail maçı öncesinde Polonyalı taraftarlar tarafından işgalci İsrail'in marşı yuhalandı.

Polonya'nın Katowice şehrindeki maç öncesi seremonide ev sahibi Polonyalı taraftarlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını, İsrail milli marşını yuhalayarak ve ıslıklayarak protesto etti.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde maçın başlamasıyla birlikte taraftarlar, İsrail aleyhine sloganlar atarak takımlarına destek verdi.

Maçın oynandığı Spodek Spor Salonu'nda bazı taraftarlar Filistin bayrakları açarken salon dışında da İsrail'in Gazze'deki soykırımları dolayısıyla protesto gösterisi düzenlendi.

Protestocular, "Gerçek terörist İsrail devletidir" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Gösterilerde taşınan dövizlerde, İsrail'in Gazze'deki "soykırımına son vermesi" ve uluslararası toplumun İsrail'i izole etmesi yönünde çağrılar yer aldı.

Karşılaşma 66-64'lük skorla Polonya'nın galibiyetiyle sona erdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda en az 63 bin 557 Filistinli hayatını kaybetti, 160 bin 660 kişi ise yaralandı.