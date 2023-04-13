Polonya siviller için yeni askeri eğitim programını duyurdu

Polonya Savunma Bakanlığı, askeri eğitim almak isteyen siviller için 16 günlük yeni bir program başlattı.

Polonya Savunma Bakanlığı, askeri eğitim almak isteyen siviller için 16 günlük yeni bir program başlattı.

Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, 1. Varşova Zırhlı Tugayı'na yaptığı ziyarette "Asker gibi eğitim" başlıklı yeni programın başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, toplam 16 günlük eğitimin ilk iki gününde tanışma, kalan iki haftada ise detaylı askeri eğitim verileceği ifade edildi.

Eğitime katılan vatandaşlara günlük 130 zloti (597 TL) verileceği kaydedildi.