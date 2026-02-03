Haberler

Polonya Savunma Bakanlığı çalışanı, "Rusya için casusluk yaptığı" şüphesiyle gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polonya Savunma Bakanlığında uzun süredir çalışan bir kişi, Rus istihbaratı adına casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındı. Soruşturma Askeri Karşı İstihbarat Servisi tarafından yürütülüyor.

Polonya Savunma Bakanlığında uzun süredir görev yapan bir çalışanın, "Rus istihbaratı adına casusluk yaptığı" şüphesiyle sabah saatlerinde gözaltına alındığı bildirildi.

Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Bu sabah, Savunma Bakanlığı merkez binasında, uzun süredir görev yapan bir çalışan gözaltına alındı. Şüpheli, yabancı bir istihbarat servisiyle işbirliği yapmakla suçlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, soruşturmanın Askeri Karşı İstihbarat Servisi tarafından yürütüldüğüne ve adli işlemlerin sürdüğüne dikkat çekildi.

Polonya haber sitesi Onet'in haberine göre, Bakanlıkta Savunma Stratejisi ve Planlama Dairesinde orta düzey bir görevli olduğu belirtilen şüphelinin, Rus istihbaratı adına casusluk yaptığından şüpheleniliyor.

Onet'e konuşan bir kaynak, "Servisler, bu kişinin faaliyetlerini aylarca izledi. Eylemleri dikkatle belgelendi ve analiz edildi. Bu nedenle kendisine karşı toplanan kanıtlar oldukça güçlü." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katliam gibi kazada kahreden detay! Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa...

Katliam gibi kazada kahreden detay! Bir gün önce bilet almış ama...
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti

Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı

10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı
Kocaelispor, Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı

Skriniar'ın başı büyük dertte
Katliam gibi kazada kahreden detay! Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa...

Katliam gibi kazada kahreden detay! Bir gün önce bilet almış ama...
Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday

Hülya, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olabilir
Tarihi sonuç! Iğdır FK'den Süper Lig ekibi Antalyaspor'a yarım düzine gol

Tarihi sonuç! Iğdır FK'den Süper Lig ekibine tam 6 gol