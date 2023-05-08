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Polonya Savunma Bakanı, Kanada'nın 'güvenilir ve dost ülke' olduğunu belirtti

Polonya Savunma Bakanı, Kanada'nın "güvenilir ve dost ülke" olduğunu belirtti

Güncel Haberler

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Kanada'nın Polonya'nın güvenilir bir dostu ve müttefiki olduğunu söyledi.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Kanada'nın Polonya'nın güvenilir bir dostu ve müttefiki olduğunu söyledi.

Kanadalı mevkidaşı Anita Anand ile Ottowa'da bir araya gelen Blaszczak, değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasındaki işbirliğini görüştüklerini ifade eden Blaszczak, Polonya ve Kanada'nın, Avrupa'da güvenliği desteklemek için birlikte çalıştığını belirtti.

Blaszczak, Kanada birliklerinin Polonya'da aktif olduğunu ve Polonya-Kanada ilişkilerinin askeri ve teknik işbirliğiyle yoğunlaştığını vurguladı.

Ukrayna'ya verilen destek için Kanada'ya teşekkür eden Blaszczak, Kanada'nın Polonya'nın güvenilir bir dostu ve müttefiki olduğunu ifade etti.

Blaszczak, Polonya ve Kanada'nın tehditlere karşı uyumlu hareket ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Murat Temizer - Güncel

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