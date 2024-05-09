Polonya, Rusya ve Belarus sınırlarına siper ve sığınaklar inşa ediyor

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Belarus ve Rusya'nın Kaliningrad bölgesiyle sınırlarına siper ve sığınaklar inşa etmeye hazırlandıklarını söyledi.

Bakan Kosiniak-Kamysz, Radio ZET'e yaptığı açıklamada, Polonya-Belarus arasındaki bariyerleri tamir ettiklerini ve güçlendirdiklerini belirtti.

Kosiniak-Kamysz, Polonya'nın Rusya ve Belarus sınırına siper ve sığınaklar inşa edip etmeyeceğine yönelik soruya ise "Evet, tüm plan zaten hazırlanıyor." yanıtını verdi.

Polonya, Ocak 2022'de yasa dışı göçü engellemek için Belarus sınırına bariyer inşa etmeye başlamıştı. Yüksekliği 5,5 metre olan ve tel örgüyle kaplanan metal bariyerler 407 milyon dolara mal olmuş ve 30 Haziran 2022'de tamamlanmıştı.

Polonya, 2022'nin sonlarında da Rusya'nın Kaliningrad bölgesiyle olan sınırına dikenli tel örgü çekmeye başlamıştı.