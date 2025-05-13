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Polonya, Rusya'nın Kundaklama İddiasına Cevap Verdi

Polonya, Rusya'nın Kundaklama İddiasına Cevap Verdi
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Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, başkent Varşova'daki alışveriş merkezi yangını için Rusya'nın kundakçı tuttuğuna dair kanıtlar olduğunu açıkladı. Sikorski, Rusya'nın ülkedeki varlığının kısıtlanacağını belirtti ve Moskova'nın casusluk faaliyetlerine karşı önlemler alındığını vurguladı.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, geçen yıl başkent Varşova'daki alışveriş merkezi yangınını çıkarmak için Rusya'nın Telegram üzerinden "kundakçı" tuttuğuna dair kanıtlarının olduğunu belirtti.

BBC'ye konuşan Sikorski, "Marywilska 44" isimli alışveriş merkezinde çıkan yangının ardından Rusya'nın ülkedeki varlığının "daha da kısıtlanmasına" karar verdiğini söyledi.

Rusya'nın eylemlerinin "kabul edilemez" olduğunu kaydeden Sikorski, Moskova'nın Polonya'da "casusluk" yapmasının önüne geçmek için ikinci Rus konsolosluğunun kapatıldığını aktardı.

Sikorski, "Elimizde, Polonya'da yaşayan insanlara Telegram üzerinden talimat verdiklerine ve alışveriş merkezinde yangın çıkarmak için onlara ödeme yaptıklarına dair kanıtlar var." diye konuştu.

Olay

Polonya Başbakanı Donald Tusk, 11 Mayıs'ta, başkent Varşova'daki "Marywilska 44" isimli alışveriş merkezinde 2024'te çıkan yangının Rus istihbarat birimleri tarafından düzenlenen bir "kundaklama" olduğunu öne sürmüştü.

Dün, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, bunun üzerine Rusya'nın Krakow Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldıklarını bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Polonya'nın suçlamalarının "temelsiz" ve "asılsız" olduğunu belirtmiş, "Bu, ülkemize karşı dostça olmayan bir yaklaşım. Polonya, bize karşı düşmanca tavır sergilemeyi seçti." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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