Polonya, Rusya'dan kömür ithalatını engellemek için harekete geçti - Haberler

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Polonya, Rusya'dan kömür ithalatını engellemek için harekete geçti

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Polonya, Rusya'dan kömür ithalatını engellemek için harekete geçti

Polonya, Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmak için Rusya'dan kömür ithalatını engelleme kararı aldı.

Polonya, Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmak için Rusya'dan kömür ithalatını engelleme kararı aldı.

Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Mueller, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası Rusya'dan kömür ithalatının engellenmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mueller, Rusya'dan kömür ithal eden Polonyalı tüm özel kuruluşlara mali cezalar uygulanacağını bildirdi.

Polonya'nın 27 ülkeden oluşan Avrupa Birliği'nin (AB) bu politikayı benimsemesini bekleyemediğini ifade eden Mueller, Rusya'dan ithal edilen kömürün yarısının evlerde ısınma amacıyla, geri kalanının ise sanayi alanında kullanıldığını aktardı.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Polonya, Enerji, Kömür, Rusya, Güncel, Haberler

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