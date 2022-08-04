Polonya: Rusya, Afrikalı göçmenlerle NATO'nun doğusunu istikrarsızlaştırmaya çalışıyor - Haberler

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Polonya: Rusya, Afrikalı göçmenlerle NATO'nun doğusunu istikrarsızlaştırmaya çalışıyor

Polonya: Rusya, Afrikalı göçmenlerle NATO'nun doğusunu istikrarsızlaştırmaya çalışıyor

Polonya, Rusya ve Belarus üzerinden sınırlarına gelen Afrikalı göçmen sayısında artış görüldüğünü ve bunun NATO'nun doğudaki müttefiklerini istikrarsızlaştırma operasyonu olduğunu belirtti.

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Polonya, Rusya ve Belarus üzerinden sınırlarına gelen Afrikalı göçmen sayısında artış görüldüğünü ve bunun NATO'nun doğudaki müttefiklerini istikrarsızlaştırma operasyonu olduğunu belirtti.

Polonya hükümeti, The Associated Press'e yaptığı yazılı açıklamada, Afrikalı göçmenlerin göç rotalarında değişiklik olduğunu aktardı.

Afrikalı göçmenlerin normalde Avrupa'ya göç yolculuklarında Orta Doğu'yu tercih ettiklerini öne süren Polonya hükümeti, açıklamada, son dönemlerde yasa dışı göçmenlerin önce Rusya ardından da Belarus üzerinden ülkeye kaçak yollardan girmeye çalıştığını ifade etti.

Polonya, açıklamada, göç rotası değişikliğinin NATO'nun doğudaki müttefiklerini istikrarsızlaştırma operasyonunun bir parçası olduğunu ileri sürdü.

Polonya, Belarus sınırına 186 kilometre uzunluğunda duvar inşa etmişti

Polonyalı yetkililer, Afrikalı göçmenlere Rusya'nın vize kolaylığı sağladığı ve bu yolla Belarus'a geçerek sınırlarına kadar geldiklerini iddia ediyor.

Göçmenlerin, Belarus'tan NATO'nun doğu kanadını temsil eden Polonya, Litvanya ve Letonya'ya geçen yıldan bu yana illegal yollarla geçmeye çalıştığı belirtiliyor.

Yasa dışı göçmen akışını kesmek isteyen Polonya, Belarus sınırına 186 kilometre uzunluğunda duvar inşa etmişti.

Avrupalı liderlerin de Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'yu yapay bir göç yolu oluşturmak suretiyle Avrupa Birliği'nin istikrarına kastetmekle suçladığına işaret ediliyor.

AA / Nuri Aydın - Güncel

Belarus Polonya Göçmen Rusya Güncel Haberler

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