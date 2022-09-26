Polonya, Rus vatandaşların ülkeye hava ve deniz yoluyla girişini yasakladı Güncel Haberler Polonya, Rus vatandaşların hava ve deniz yoluyla ülkeye girişini yasakladığını duyurdu. Polonya, Rus vatandaşların hava ve deniz yoluyla ülkeye girişini yasakladığını duyurdu. Kısıtlama kararı, Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'nın, kara sınırlarını Ruslara kapatmasından bir hafta sonra uygulamaya başlandı. Söz konusu kararın, Schengen vizesi olanlar için de geçerli olduğu bilgisi paylaşıldı. Öte yandan, insani durumlar, diplomatik misyonlar, Polonya eğitim kurumlarından araştırmacılar, öğrenciler ve balıkçılar için bazı istisnai durumlar olduğu belirtildi. Polonya, birkaç ay önce Rus vatandaşlara turist vizesi vermeyi askıya almış, Rus vatandaşların ülkeye kara yoluyla girişini yasaklamıştı. Güncel Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer Kısıtlama Estonya Polonya Güncel Haberler

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