Polonya, Rus İHA'larını Hava Sahasında Düşürdü

Polonya, sabah saatlerinde hava sahasının Rusya tarafından İHA benzeri uçaklarla ihlal edildiğini ve bu cisimleri vurduklarını açıkladı. Rusya'nın 2022'de Ukrayna savaşını başlatmasından bu yana ilk kez bir NATO üyesi bir ülke, Rusya'ya ait unsurlarla doğrudan çatışmaya girmiş oldu. Polonya Başbakanı Donald Tusk, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi bilgilendirdiğini açıkladı. Daha önce Polonya'ya düşen Rus İHA'ları olmuştu, ancak Polonya ilk kez hava sahasına giren Rus İHA'larını hedef alarak düşürdü.

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ise birer saat arayla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şunları kaydetti:

"Polonya sınırını ihlal eden nesneleri etkisiz hale getirmek için Polonya üzerinde bir operasyon yürütülüyor. Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a bilgi verildi. Tüm hizmetler faaliyette. Lütfen Polonya Ordusu ve Polisi'nin duyurularına uyun. Uçaklar düşman hedeflerine karşı silah konuşlandırdı. NATO komutanlığıyla sürekli temas halindeyiz. Düşürülen İHA'ların karadan aranması için Bölgesel Savunma Kuvvetleri (WOT) harekete geçirildi. Lütfen sakin olun ve yalnızca askeri ve resmi makamların duyurularını iletin. Nesne parçalarıyla karşılaşırsanız, lütfen yaklaşmayın ve polise haber verin.

Silahlı Kuvvetler Harekat Komutanlığı'nın emriyle derhal savunma operasyonlarına başlandı. Polonya ve müttefik radar sistemleri, hava sahasını ihlal eden bir düzineden fazla nesneyi tespit etti. Tehdit oluşturabilecek olanları göz önünde bulunduran Polonya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanı, bunları etkisiz hale getirmeye karar verdi. Tehdit oluşturan İHA'lar düşürüldü. Olası etkilerin tespit ve tespiti için arama çalışmaları devam ediyor."