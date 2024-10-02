Polonya'nın Ulusal Bağımsızlık ve Silahlı Kuvvetler Günü, Ankara'da Düzenlenen Resepsiyon ile Kutlandı

(ANKARA) - Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang, Polonya'nın Ulusal Bağımsızlık ve Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen resepsiyonda, " Polonya, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılımını kararlılıkla desteklemekte. AB ile Türkiye arasında karşılıklı stratejik önemi göz ardı edilemeyecek diyaloğun daha da geliştirilmesini savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Polonya'nın Ulusal Bağımsızlık ve Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde resepsiyon düzenlendi. Çok sayıda yabancı misyon temsilcisinin katıldığı resepsiyona Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Mehmet Kemal Bozay da katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından açış konuşmalarına geçildi. Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Lang şöyle konuştu:

"Yakın zamanda ülkemizde meydana gelen sel felaketinde zarar gören altyapının onarılması için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sağlanan desteğin yanı sıra Polonya'da yerleşik Türk toplumu ve şirketleri tarafından yapılan yardımları takdir ediyoruz

Polonya ve Türkiye arasında tüm sektörlerdeki iş birliği, ortak değerler, karşılıklı saygı ve uzun bir dostluk geçmişi sayesinde yıllar içerisinde önemli ölçüde artmıştır. Son dönemde yapılan üst düzey ziyaretler, derinleşen ilişkilerimizin açık bir kanıtıdır. Polonya Parlamentosu'nun alt meclisi Sejm'in Başkanı Szymon Holownia'nın Türkiye'ye yaptığı son ziyaret ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği görüşmeler, siyasi diyaloğumuzda bir başka önemli bölümü temsil etmekte ve daha yakın iş birliğine yönelik karşılıklı kararlılığımızı pekiştirmektedir. Bu diyalog, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı ve Orta Doğu'da her ikisi de pek çok masum insanın hayatını mahveden şiddet sarmalı gibi zorlu sınamalarla karşı karşıya olan tüm uluslararası toplum için bugün büyük önem taşıyor.

"İşbirliğimiz bölgemizin kolektif güvenliğini güçlendiriyor"

Polonya, Türkiye ve Romanya'dan oluşan üçlü format da dahil olmak üzere NATO bünyesindeki iş birliğimiz bölgemizin kolektif güvenliğini güçlendiriyor. Mevcut karmaşık jeopolitik ortamın zorluklarına yanıt vermeye çalışıyor, Avrupa'da ve ötesinde barış ve istikrara katkıda bulunuyoruz. İncirlik Hava Üssü'nde, İzmir'deki NATO Kara Komutanlığı'nda ve İstanbul'daki NATO Hızlı Konuşlandırılabilir Kolordusu'nda görev yapan Polonyalı askerler, Polonya'nın kolektif savunmamıza olan sarsılmaz bağlılığının bir kanıtıdır.

Savunma sanayi alanındaki iş birliğimiz de ilerleme kaydetmektedir. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Sami Tüfekçi'nin bir ay önce Kielce'deki Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na ziyareti, her iki tarafın da bu konudaki güçlü ilgisini göstermektedir. Ülkelerimiz, özellikle günümüz koşullarında savunma iş birliğinin önemini çok iyi anlamaktadır.

"Ticaret hacmimizin 2023'te 12 milyon Euro'ya ulaştı"

Polonya ve Türkiye aynı zamanda güçlü ve gelişen bir ekonomik ortaklığa da sahiptir. Ticaret hacmimiz 2023 yılında 12 milyar Euro'ya ulaştı ve gibi bu rakamın büyüme hızı sadece ekonomik ilişkilerimizin gücünü değil, aynı zamanda daha fazla büyüme ve gelişme potansiyelini de gösteriyor. Türk şirketlerinin Polonya'da giderek daha fazla yatırım yapması ve Polonyalı işletmelerin Türkiye'de yeni fırsatlar bulması, ekonomik bağlarımızın ikili ilişkilerimizin önemli bir bileşeni olduğunu kanıtlıyor.

Geçtiğimiz yıl 1,6 milyon Polonyalı turistin Türkiye'yi ziyaret etmesi ve bu yıl daha da fazlasını bekliyor olmamız, gelişen ilişkilerimizin bir başka göstergesidir. Öte yandan, Polonya uzun yıllardır Türk Erasmus öğrencileri için en popüler destinasyon olmuştur ve bu da karşılıklı anlayış ve saygının güçlenmesine büyük katkı sağlamaktadır.

Polonya, Türkiye'nin AB'ye katılımını kararlılıkla desteklemekte. AB ile Türkiye arasında karşılıklı stratejik önemi göz ardı edilemeyecek diyaloğun daha da geliştirilmesini savunmaya devam edeceğiz.

Sonuç olarak, Polonya ve Türkiye arasındaki ilişki güven, ortak değerler ve daha parlak bir gelecek taahhüdü üzerine inşa edilmiş bir ilişki. İster ekonomik iş birliği, ister kültürel değişim, ister NATO'daki ortaklığımız yoluyla olsun, dünyamızı yaşanacak daha iyi bir yer haline getirmek için birlikte çalışıyoruz."

Büyükelçi Kumaşçıoğlu: Polonya'da kısa süre önce meydana gelen sel felaketi dolayısıyla taziyelerimizi sunuyoruz

Dışişleri Bakanlığı Orta ve Kuzey Avrupa İkili İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Hayriye Kumaşçıoğlu ise konuşmasında şunları kaydetti:

"İkili ilişkilerimizi her alanda daha da derinleştirmeye kararlıyız ve iki ülke arasındaki yapıcı ve sürekli diyaloğun geçmişine uygun olarak bu değerli ortaklığın devamını sabırsızlıkla bekliyoruz. Dayanışmamızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda, Polonya'da kısa süre önce meydana gelen sel felaketinin yol açtığı can kayıpları ve hasardan derin üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isterim. En içten taziyelerimizi sunuyoruz.

Uluslararası platformlarda özellikle de Avrupa-Atlantik kurumlarında, günümüzün zorlu küresel güvenlik ve siyasi ve ekonomik ortamı karşısında, hem ikili hem de çok taraflı düzeyde verimli bir diyalog kurduk.

Polonya'daki Türk toplumu ve Türkiye'deki Polonyalı toplum aramızda çeşitli ve güçlü bağlar oluşturmaktadır. Ortak kaygı duyduğumuz meselelerin üstesinden gelmek için yakın iş birliği içindeyiz. Polonya'nın AB'ye katılım sürecimize verdiği değerli desteği takdir ediyor ve 2025 yılının ilk yarısında Polonya'nın Konsey başkanlığı sırasında bu desteğin daha da güçlenmesini umuyoruz."