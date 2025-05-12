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Polonya'nın Konsolosluğu Kapatma Kararına Rusya'dan Cevap

Polonya'nın Konsolosluğu Kapatma Kararına Rusya'dan Cevap
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Polonya'nın Krakow Başkonsolosluğunu kapatma kararına karşılık vereceklerini duyurdu. Zaharova, bu adımın ikili ilişkileri bozduğunu belirterek gerekli karşılığın verileceğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Polonya'nın, Rusya'nın Krakow Başkonsolosluğunu kapatma yönündeki kararına karşılık vereceklerini bildirdi.

Zaharova, Rus haber ajansı RİA'ya yaptığı açıklamada, Polonya'nın, Rusya'nın Krakow Başkonsolosluğunu kapatma yönündeki kararını değerlendirdi.

Bu kararın ikili ilişkileri bozduğunu belirten Zaharova, "Bu adım yanıtsız kalmayacak. Buna gerekli şekilde karşılık verilecek. Bu, ilgili kurumlar arasında prosedür gerçekleşince olacak. Elbette Polonya tarafını bu konuda bilgilendireceğiz." dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko da Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, söz konusu karara karşılık olarak Polonya'nın Kaliningrad veya İrkutsk'taki konsolosluğunu kapatabileceklerini söyledi.

Olay

Polonya Başbakanı Donald Tusk, dün, başkent Varşova'daki "Marywilska 44" isimli alışveriş merkezinde geçen yıl çıkan yangının Rus istihbarat birimleri tarafından düzenlenen bir "kundaklama" olduğunu öne sürmüştü.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, bunun üzerine Rusya'nın Krakow Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldıklarını bugün bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Polonya'nın Rusya'ya yönelttiği suçlamaların "temelsiz" ve "asılsız" olduğunu belirterek, "Bu, ülkemize karşı dostça olmayan bir yaklaşım. Polonya, bize karşı düşmanca tavır sergilemeyi seçti." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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