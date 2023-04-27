Polonya'nın başkentine yaklaşık 100 kilometre mesafedeki 'Varşova-Radom Havalimanı' açıldı

Polonya'nın başkenti Varşova'ya yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan "Varşova-Radom Havalimanı", ülkenin Başbakanı Mateusz Morawiecki tarafından resmi olarak açıldı.

Polonya'nın başkenti Varşova'ya yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan "Varşova-Radom Havalimanı", ülkenin Başbakanı Mateusz Morawiecki tarafından resmi olarak açıldı.

Başbakan Morawiecki, açılış töreninde yaptığı konuşmada, söz konusu havalimanının ekonomi ve altyapı açısından büyük anlam ifade ettiğini söyledi.

Hükümetin büyük ve karmaşık projeleri hayata geçirme konusunda başarılı olduğunun altını çizen Morawiecki, "Bu ne ilk ne de son yatırım. Polonya'yı dünyaya açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Morawiecki, Polonya'nın başkenti Varşova'ya yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan "Varşova-Radom Havalimanı" projesinin kimi çevreler tarafından desteklenmediğini belirterek "Çok az kişi bu yatırımın tamamlanacağına inanıyordu. Benim için bu, komünistlerin Haziran 1976'da bu şehre yüklediği laneti Radom'dan kaldırdığımızın kanıtıdır." diye konuştu.

Haziran 1976'da Radom'da işçi ve sendika direnişlerinin gerçekleştiğini anımsatan Morawiecki, "Varşova-Radom Havalimanı'nın çok mantıklı olduğunu vurgulamak istiyorum. Burası muhalefet tarafından sürekli eleştirildi. Muhalefet kutuplaşmaya inanıyor. Bırakın büyük şehirler kalkınsın." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl 200 bin civarında yolcunun kullanması beklenen yeni havalimanına ilk uçuş bugün Fransa'nın başkenti Paris'ten gerçekleşecek.