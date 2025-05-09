Polonya'nın Başkenti Varşova'da Avrupa Zafer Günü Nedeniyle Tören Düzenlendi
VARŞOVA, 9 Mayıs (Xinhua) -- Avrupa Zafer Günü olarak da bilinen, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümü anısına Polonya'nın başkenti Varşova'daki Meçhul Asker Anıtı'nda tören düzenlendi, 8 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Zhang Fan/Xinhua)
VARŞOVA, 9 Mayıs (Xinhua) -- Avrupa Zafer Günü olarak da bilinen, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümü anısına Polonya'nın başkenti Varşova'daki Meçhul Asker Anıtı'nda tören düzenlendi, 8 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Zhang Fan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel