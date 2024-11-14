Üye Girişi
Haberler

Polonya'nın Bağımsızlık Günü İstanbul'da Kutlandı

Polonya'nın Bağımsızlık Günü İstanbul'da Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, bağımsızlığının 106. yıl dönümünü düzenlediği resepsiyonla kutladı. Katılımcılar arasında yer alan yetkililer, iki ülke arasındaki tarihi ve ekonomik ilişkilerin önemine dikkat çekti.

Polonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından, bu ülkenin bağımsızlığının 106. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen resepsiyona, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang, İstanbul belediye temsilcileri, kilise ve akademik dünyadan temsilciler, yabancı misyon temsilcileri ile İstanbul'daki Polonya toplumu üyeleri katıldı.

Burada konuşan Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak, Polonya ve Türkiye arasındaki zengin ve uzun geçmişe dayalı diplomatik ilişkilere dikkati çekerek, bu ilişkilerin 15. yüzyıla kadar uzandığını belirtti.

Lesniak, geçen yıl bağımsız Polonya ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin yenilenmesinin 100. yılını kutladıklarını hatırlatarak, iki ülke arasındaki uzun süreli siyasi ve ekonomik işbirliğine vurgu yaptı.

"Polonya ve Türkiye arasındaki ticaret ve yatırım işbirliğini desteklemek, başkonsolosluğumuzun önceliklerinden biridir." diyen Lesniak, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Lesniak, geçen yıl karşılıklı ticaret hacminin 12 milyar doları geçtiğini belirterek, özellikle dijitalleşme ile ilgili sektörlere ilgi duyduklarını, mayıs ayında Polonya-Türkiye Siber Güvenlik Forum'u düzenlediklerini söyledi.

İstanbul Polonya Yatırım ve Ticaret Ajansı Ofisinin önemini vurgulayan Lesniak, turizm sektöründeki işbirliğine ve inovasyon adına yapılan akademik işbirliklerine değindi.

Lesniak, "Bu yıl yalnızca Türkiye'yi 1,6 milyon Polonyalı turist ziyaret etti. Turizm, sadece halklar arasında bağ kurmakla kalmaz, aynı zamanda ekonomik ve kültürel işbirliğini de güçlendirir." şeklinde konuştu.

İstanbul Vali Yardımcısı Gevrek de iki ülke arasındaki tarihi ilişkilere işaret ederek, Polonezköy'ün "asırları deviren karşılıklı samimi ilişkiler ve Polonya bağımsızlık mücadelesine verdikleri desteğin en güzel simgesi" olduğunu belirtti.

Türkiye ve Polonya ilişkilerinin sosyal, kültürel, siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda güçlenerek devam ettiğini vurgulayan Gevrek, "Artan ekonomik ve siyasi ilişkilerimizin ülkelerimiz ortak menfaatleri doğrultusunda daha da gelişeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Polonya ulusal madalya takdim töreni gerçekleştirildi.

Anna Adamczyk-Janik Gümüş Liyakat Haçı ve Erkan Çalışkan ise Bronz Liyakat Haçı ile ödüllendirildi.

Madalyalar, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Lang ve İstanbul Başkonsolosu Lesniak tarafından, ödül sahiplerinin Polonya'nın tanıtımına katkılarından dolayı Polonya Cumhurbaşkanı kararıyla takdim edildi.

Resepsiyon, takdim töreninin ardından bağımsızlık pastasının kesimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
Yangında can veren 5 çocuğun amcası konuştu: Çocukları verse para kesilecekti, eve giren çıkan belirsiz

"Eve giren çıkan belirsiz, çocukları verse para kesilecekti, anne-baba madde bağımlısı"

 AK Parti'li Özlem Zengin'den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama: Babası tarafından istismar edildi

AK Parti'li Özlem Zengin'den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama

 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum açıkladı: Bahçeli'nin çağrısından Erdoğan'ın haberi vardı

"Bahçeli'nin çağrısından Erdoğan'ın haberi vardı"
Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kurultay için görüşecek iddiası

Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu işbirliği mi yapacak?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Siyah Kalp 9. bölüm izle! Siyah Kalp SON BÖLÜM tek parça full hd izle! Yunanistan İngiltere maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Yunanistan İngiltere geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Belçika İtalya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Belçika İtalya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benin Nijerya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Benin Nijerya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fransa İsrail maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fransa İsrail geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fransa İsrail maçında ne oldu SON DAKİKA? L-Gante kimdir? L-Gante kaç yaşında, ne iş yapıyor? Paraguay Arjantin CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 15 Kasım Paraguay Arjantin maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Venezuela Brezilya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 15 Kasım Venezuela Brezilya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Belçika İtalya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Belçika İtalya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İrlanda Finlandiya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım İrlanda Finlandiya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.