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Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Lang, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Lang, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Lang, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Lang, güven mektubu takdimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe, "Size bu güven mektubunu sunmaktan onur duyarım." dedi

Lang'in, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Polonya Ankara Güncel Haberler

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