Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Lang, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Lang, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Lang, güven mektubu takdimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe, "Size bu güven mektubunu sunmaktan onur duyarım." dedi
Lang'in, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel