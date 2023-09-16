Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Avrupa Miras Günleri'nde kapılarını ziyaretçilere açtı

Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin kapıları, 40. Avrupa Miras Günleri kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ve Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılı bağlamında ziyaretçilere ikinci kez açıldı.

İki gün boyunca rehberler eşliğinde düzenlenecek ziyaretlerin ilk gününde 20 kişilik grup, büyükelçilik rezidansını gezdi.

Ziyaretçileri karşılayan Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Radoslaw Sadowski, büyükelçiliğin kapısını ikinci kez ziyaretçilere açtıklarını söyledi.

Sadowski, etkinliğin Ankara'da bulunan birçok büyükelçilik ve Türk makamlarıyla işbirliği içinde yapıldığını belirterek, "Özellikle bu sene, 2023 yılında sizi misafir edebildiğimiz için çok mutluyuz. Bu sene bizim için iki sebepten dolayı farklı. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü oluyor ve tabii ki bu sebepten dolayı sizi tebrik ediyorum. Ayrıca bu sene Polonya ile Türkiye arasında Dostluk Antlaşması'nın imzalanmasının 100. yıl dönümünü de kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Maslahatgüzar, büyükelçilik binasının "Türkiye ile Polonya arasındaki dostluğun simgesi" olduğunu vurguladı.

Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği Muavin Konsolosu Magdalena Rak da bahçede ziyaretçilere büyükelçiliğin tarihiyle ilgili bilgi verdi.

Polonya'daki saraylara benzetilerek inşa edildi

Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin 1926'da bulundukları arsanın tapusunu Polonya'ya verdiğini kaydeden Rak, başlangıçta Kuğulu Park'ın bulunduğu arsanın da büyükelçiliğin arsasına dahil olduğunu ancak Polonya ile Türkiye arasında imzalanan sözleşmeyle iade edildiğini söyledi.

Rak, büyükelçilik binası inşaatının 1927'de başladığını ve 5 yıl sürdüğünü belirterek, "Neoklasik tarzda inşa edilmiş. Bina çok gösterişli olacaktı. Böyle bir düşünceyle inşaata başlamışlar. Dolayısıyla bunun yapısı biraz saraya benziyor. Özellikle Polonya'da inşa edilen saraylara benzetilerek yapılmış." dedi.

Büyükelçiliğin Polonya'da 19. yüzyılda inşa edilen Belvedere Sarayı'ndan esinlenerek yapıldığına dikkati çeken Rak ancak ebatlarının tipik Polonya evi boyutlarında olduğunu dile getirdi.

Rak, büyükelçiliğin bahçesinde kaplumbağa, papağan ve kedilerin bulunduğunu sözlerine ekledi.

Ziyaretçiler, daha sonra binaya girerek yapının mimari özellikleriyle ilgili bilgi aldı.

Resmi yemek odası, frambuaz odası ve müzik salonunu gezen, büyükelçiliğin iç mimarisini daha yakından inceleme fırsatı bulan ziyaretçiler, Polonya'nın kültür ve sanatı ile moda akımlarıyla ilgili de bilgi edindi.

Yaklaşık 45 dakika süren etkinlik boyunca katılımcılar, bol bol fotoğraf çektirdi.

"Bu kültürü de tanımak bizi çok mutlu etti"

Ziyaretçilerden Cihat Kasnak, buraya ilk kez geldiğini belirterek, "Çok keyifliydi. Rehberlerimiz de çok iyi anlattı. Polonya, İkinci Dünya Savaşı'nda çok zor bir dönem geçirmiş bir ülke ama ülkemizle de ilişkileri çok güçlü. Bizim için de çok keyifli oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğe 7 yaşındaki kızıyla katılan avukat Özgecan Genç de farklı kültürlere vakıf olması için buraya kızıyla geldiğini ifade ederek, "Girişinden beri çok heyecanlıydık. Bu kültürü de tanımak açıkçası bizi çok mutlu etti." dedi.

İlk kez bir büyükelçiliği gezme fırsatı bulduğunu kaydeden Genç, "Ben zaten tarihi çok seviyorum. Tarihi binaları da çok seviyorum. Açıkçası bir tanesine daha şahit olmak, özellikle de Polonya'nın tarihiyle ilgili olan motifleri görmek, kültürüne şahit olmak çok güzeldi. Bir deneyim oldu bizim için de." ifadelerini kullandı.

Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Sadowski, ziyaretin ardından AA muhabirine, "40. Avrupa Miras Günleri kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti ile başkent Ankara'nın 100. yıl kutlamaları bağlamında, Avrupa Ulusal Kültür Enstitüleri Ağı (EUNIC), Avrupa Miras Günleri'nin ikincisini 16 ve 17 Eylül'de Ankara'da düzenliyor." bilgisini paylaştı.

Avrupa Miras Günleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ve Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılı bağlamında Avrupa Miras Günleri'nin ikincisi, 16-17 Eylül'de Ankara'da düzenleniyor.

Etkinliklere katılım ücretsiz ancak önceden kayıt yaptırmak gerekiyor.

Bu kapsamda Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret için 800 başvuru alındı. 120 kişilik kontenjan ayrıldı, farklı saatlerde ağırlanacak ziyaretçiler iki gün boyunca büyükelçiliği rehber eşliğinde gezecek.

"Ankara sevdalısı olacaksınız!" sloganıyla EUNIC tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında 7 Avrupa büyükelçiliğinin kapıları, rehberli turlarla ziyaretçilere açılıyor.

İki gün boyunca büyükelçilik, müze, vakıf ve dernekler dahil 28 kurum, rehberli turlar, sergiler, konserler ve şehir turları düzenliyor.

1985 yılında Avrupa Konseyi tarafından başlatılan ve 1999 yılında Avrupa Birliği'nin (AB) katıldığı Avrupa Miras Günleri, Türkiye'nin de 1954'ten bu yana taraf olduğu Avrupa Kültür Sözleşmesi'ne üye 50'den fazla ülkede düzenleniyor.