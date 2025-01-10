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Polonya'nın AB Dönem Başkanlığı Münasebetiyle Konser Düzenlendi

Polonya'nın AB Dönem Başkanlığı Münasebetiyle Konser Düzenlendi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde, Polonya'nın Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı münasebetiyle CSO Ada'da konser etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, AB Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi ve işbirliği mesajları verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde, Polonya'nın Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı münasebetiyle konser düzenlendi.

CSO Ada'da düzenlenen konserin açılış kokteyline, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürü Elif Kurşunlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve çok sayıda davetli katıldı.

Polonya'nın AB Dönem Başkanlığı münasebetiyle düzenlenen konser öncesi konuşan Lang, ikili ilişkilerin diplomasi ve karşılıklı saygının gücünün kanıtı olduğunu belirterek, "Dönem başkanlığımız sırasında AB ile Türkiye arasındaki bağları daha da güçlendirebileceğimizi umuyoruz." dedi.

Ülkesinin işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyleyen Lang, "Bu akşam sadece Polonya'nın dönem başkanlığının başlangıcının değil, aynı zamanda bizi birlikte tanımlayan kalıcı ortaklıkların ve dostlukların da bir kutlaması olsun." diye konuştu.

Kurşunlu da Türkiye-AB ilişkilerine verdiği destek için Polonya'ya teşekkür ederek, Polonya'nın dönem başkanlığının sadece AB'nin geleceği için değil, aynı zaman da Türkiye-AB ilişkileri açısında da yapıcı olacağına inandığını belirtti.

Türkiye'nin AB'in en önemli ortaklarından biri olduğunu vurgulayan Kurşunlu, "Türkiye için bu yıl AB'nin genişleme politikasında daha kapsayıcı olmasını ve tüm aday ülkeleri eşit şekilde teşvik etmesini diliyorum." dedi.

Ossowski ise Polonya'nın güvenlik ve savunma konularına güçlü şekilde odaklandığını belirtti.

AB'nin güçlü bir stratejik ortak olarak Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu söyleyen Ossowski, "Aday ülke olarak Türkiye'nin sunabileceği çok şey var." dedi.

Etkinlik, konuşmaların ardından Polonyalı Orkestra Şefi Lukasz Borowicz ve Piyanist Alexandra Swigut'un verdiği konserle devam etti.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
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