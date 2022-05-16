Polonya Müzelerine Gece Ziyareti - Haberler

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Polonya Müzelerine Gece Ziyareti

Xinhua - Güncel
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Polonya Müzelerine Gece Ziyareti

VARŞOVA, 16 Mayıs (Xinhua) -- Polonya'nın başkenti Varşova'daki Kraliyet Lazienki Müzesi'ne girmek için bekleyen kalabalık görülüyor, 14 Mayıs 2022. Her yıl düzenlenen Müzeler Gecesi etkinliğinde Cumartesi günü 200'den fazla müze gece halkın ziyaretine açıldı.

VARŞOVA, 16 Mayıs (Xinhua) -- Polonya'nın başkenti Varşova'daki Kraliyet Lazienki Müzesi'ne girmek için bekleyen kalabalık görülüyor, 14 Mayıs 2022. Her yıl düzenlenen Müzeler Gecesi etkinliğinde Cumartesi günü 200'den fazla müze gece halkın ziyaretine açıldı. (Fotoğraf: Alexey Vitvitsky/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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