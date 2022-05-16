Polonya Müzelerine Gece Ziyareti - Haberler

Polonya Müzelerine Gece Ziyareti
Xinhua - Güncel
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VARŞOVA, 16 Mayıs (Xinhua) -- Polonya'nın başkenti Varşova'daki Kraliyet Lazienki Müzesi'ne girmek için bekleyen kalabalık görülüyor, 14 Mayıs 2022. Her yıl düzenlenen Müzeler Gecesi etkinliğinde Cumartesi günü 200'den fazla müze gece halkın ziyaretine açıldı.
VARŞOVA, 16 Mayıs (Xinhua) -- Polonya'nın başkenti Varşova'daki Kraliyet Lazienki Müzesi'ne girmek için bekleyen kalabalık görülüyor, 14 Mayıs 2022. Her yıl düzenlenen Müzeler Gecesi etkinliğinde Cumartesi günü 200'den fazla müze gece halkın ziyaretine açıldı. (Fotoğraf: Alexey Vitvitsky/Xinhua)
Xinhua / Güncel