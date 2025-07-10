Polonya, Mühimmat Üretiminde Kendi Kendine Yeterli Olmayı Hedefliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, mühimmat üretiminde bağımsızlık kazanmanın ulusal öncelik olduğunu belirtti. Ülke, üç yeni mühimmat fabrikası inşa ederek tamamen kendi kendine yeterli hale gelmeyi planlıyor.

VARŞOVA, 10 Temmuz (Xinhua) -- Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, savunma kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla açıklanan plan çerçevesinde mühimmat üretiminde tamamen kendi kendine yeterli hale geleceklerini söyledi.

Çarşamba günü Polonya Silahlanma Grubu'nun Varşova'da düzenlediği ve yetkililerin üç yeni mühimmat fabrikası inşa etme stratejisini tanıttığı basın toplantısında konuşan Kosiniak-Kamysz, mühimmat imalatında bağımsızlıklarını kazanmanın en önemli ulusal öncelikleri olduğunu vurguladı.

Kosiniak-Kamysz, "Polonya mühimmat üretiminde kendi kendine yeterli olmalıdır, Polonya mühimmat üretiminde kendi kendine yeterli olacaktır" dedi.

Söz konusu plan çerçevesinde mevcut üretim tesislerinin genişletilmesi ve yeni teknolojik hatların devreye alınması öngörülüyor.

Polonya Başbakanı Donald Tusk da geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada ülkesinin üç yıl içinde kilit önemdeki mühimmat kategorilerinde kendi kendine yeterliliğe ulaşmayı hedeflediğini belirtmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Sümüğünüzün rengi hastalığınızı ele veriyor

Sümüğünüzün rengi hastalığınızı ele veriyor! Eğer beyaz ise...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinem Kobal'dan yıllar sonra bikinili paylaşım

Boşanacakları iddia ediliyordu! Seneler sonra ezber bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.