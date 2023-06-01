Polonya, Moldova polisine askeri teçhizat gönderdi

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Moldova'nın iç güvenliğini sağlamasına destek olmak amacıyla bu ülkenin polisine askeri teçhizat gönderildiğini açıkladı.

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Moldova'nın iç güvenliğini sağlamasına destek olmak amacıyla bu ülkenin polisine askeri teçhizat gönderildiğini açıkladı.

Kaminski, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Moldova'nın desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti.

Moldova'nın bağımsız ve egemen bir ülke olduğunu vurgulayan Kaminski, "İç istikrarsızlaştırma girişimlerine direnen Moldova'nın desteğimize ihtiyacı var. Bu nedenle Moldova polisine İçişleri Bakanlığına bağlı servislerden büyük miktarda silah, mühimmat ve teçhizat teslim etmeye karar verdim." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB), 22 Mayıs'ta Moldova'da güvenlik sektörünün dayanıklılığını güçlendirmek için sivil misyon başlattığını bildirmişti.

Ayrıca, 30 Mayıs'ta yapılan açıklamada AB'nin ekonomik sıkıntı yaşayan Moldova'ya 295 milyon avro mali destek sağlayacağı duyurulmuştu.

AB Konseyi, üye ülkelerin, Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz ekonomik etkilerini yaşayan Moldova'ya mali yardımda bulunma kararı aldığını açıklamıştı.