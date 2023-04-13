Polonya MiG-29 uçaklarının Ukrayna'ya teslimi için Almanya'dan onay istedi

Polonya'nın, eski Sovyet tasarımı savaş uçaklarını Ukrayna'ya teslim etme izni için Alman hükümetine başvurduğu bildirildi.

Polonya'nın, eski Sovyet tasarımı savaş uçaklarını Ukrayna'ya teslim etme izni için Alman hükümetine başvurduğu bildirildi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın hükümet çevrelerine dayandırdığı haberinde, Polonya'nın geçmişte Almanya'dan satın alınan MiG-29 jetlerinin Ukrayna'ya teslimi için izin istediği belirtildi.

Almanya 2002 yılında, Doğu Almanya Ulusal Halk Ordusu'ndan (NVA) devraldığı 23 adet MiG-29 savaş uçağını Polonya'ya satmıştı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkesinin kendi stoklarındaki sekiz MiG-29 savaş uçağını Ukrayna'ya teslim ettiğini söylemişti.

Ancak Polonya'nın Almanya'dan alınan savaş uçaklarını teslim edebilmesi için Berlin yönetiminin onayı gerekiyor.

Polonya'nın yanı sıra Slovakya da dört MiG-29'u Kiev'e teslim ettiğini açıklamıştı.