Polonya Mahkemesi, Kuzey Akım Sabotajı Şüphelisinin Almanya'ya İadesini Reddetti

Polonya'da mahkemenin, 2022'de Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarına düzenlenen sabotajın şüphelisi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Ukrayna vatandaşının, Almanya'ya iadesini reddettiği bildirildi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, mahkemenin Kuzey Akım'a düzenlenen sabotajın şüphelisi Ukrayna vatandaşının Almanya'ya iadesini reddettiğini ve serbest bıraktığını duyurdu.

Başbakan Tusk, paylaşımında mahkemenin kararının "haklı" olduğunu belirtti ve davanın kapandığını vurguladı.

Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, yerel gizlilik kurallarına göre Volodymyr Z. olarak tanımlanan 46 yaşındaki Ukrayna vatandaşı, Almanya'nın çıkardığı bir gözaltı emri üzerine eylül sonlarında Varşova yakınlarında yakalanmıştı.

Eğitimli bir dalgıç olarak tanımlanan şüphelinin, Danimarka'nın Bornholm adası yakınlarındaki doğal gaz boru hatlarına patlayıcı yerleştiren bir grubun parçası olduğu iddia edilmişti.

Rus gazını Almanya'ya taşıyan ve dört hattan oluşan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatları, 2022'de yaşanan patlamaların ardından hasar görmüştü. Rus enerji şirketi Gazprom, üç hattın zarar gördüğünü, bir hattın ise kullanılabilecek durumda kaldığını açıklamıştı.