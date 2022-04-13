Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya liderlerinden Zelenskiy'e toplu ziyaret

Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya liderleri Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere Kiev'e gidiyor.

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, liderlerin Ukrayna'ya ait bir trenin dışında fotoğraf verdiği görülürken, ziyaret hakkında ayrıntı verilmedi.

Karis, yaptığı açıklamada, "Ukrayna halkına güçlü desteğimizi göstermek için Andrzej Duda, Gitanas Nauseda ve Egils Levits ile Ukrayna'yı ziyaret ediyoruz, sevgili dostumuz Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceğiz." ifadesini kullandı.

Ziyarete Karis'in yanı sıra Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda ve Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits de katılıyor.