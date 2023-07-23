Polonya, Leopard 2 tanklarının tamiri için Bumar-Labedy mühendislik tesisine getirildi

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, iki adet Leopard 2 tankının tamir için Polonya'nın Gliwice şehrindeki Bumar-Labedy mühendislik tesisine getirildiğini duyurdu. Geçtiğimiz Nisan ayında Almanya'daki Ukrayna Savunma Temas Toplantısı sırasında imzalanan anlaşma gereği, tankların bakım ve onarımı için özel bir merkez kurulması kararlaştırılmıştı.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, iki adet Leopard 2 tankının tamir için Polonya'nın Gliwice şehrindeki Bumar-Labedy mühendislik tesisine getirildiğini duyurdu.

Geçtiğimiz Nisan ayında Almanya'daki Ukrayna Savunma Temas Toplantısı sırasında Almanya, Polonya ve Ukrayna Savunma Bakanlarının imzaladığı Polonya'da Leopard 2 tankları bakım ve onarım merkezi kurulması anlaşması hayata geçti. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, iki adet Leopard 2 tankının Ukrayna'dan tamir için Bumar-Labedy mühendislik tesisine getirildiğini duyurdu. Onarım merkezine getirilen tankların Leopard 2A4 olduğu öğrenildi.

Ülkenin güneyindeki Gliwice kentinde bulunan Bumar-Labedy mühendislik firmasının, Leopard tanklarının bakım ve onarımı konusunda 20 yıllık deneyime sahip olduğu belirtildi. Ülkeye getirilen tankların tamiri için finansmanın AB ve NATO bütçesinden karşılanması planlanıyor. - VARŞOVA