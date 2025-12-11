Ukrayna'nın yasa dışı kazılar nedeniyle aradığı Rus arkeolog, Polonya'da tutuklandı

Rusya'nın yasa dışı olarak ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nda kazılar yapmak ve Ukrayna'nın ulusal mirasına zarar vermekle suçlanan üst düzey bir Rus arkeoloğun Polonya'da tutuklandığı belirtildi.

Polonya ulusal medyasındaki haberlere göre, Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki Ermitaj Müzesi'nin antik arkeoloji bölümünün başında bulunan Aleksandr B, Avrupa'da bir dizi konferans vermek üzere seyahat ederken Polonya İç Güvenlik Teşkilatı (ABW) tarafından Varşova'daki bir otelde yakalandı.

Ukrayna'daki soruşturmacılar, Aleksandr B. ve ekibinin 2014'ten bu yana Kırım Yarımadası'ndaki Kerç kentinde bulunan antik Myrmekion yerleşiminde, Ukrayna makamlarından gerekli izinleri almadan yetkisiz kazılar yaptığını bildirdi.

Söz konusu bilim insanı, Myrmekion'a yaklaşık 4 milyon avro değerinde zarar vermekle ve ortaya çıkarılan eserleri Rusya'ya götürmekle suçlanıyor.

Hakkında 40 günlük tutuklama kararı verilen ve suçlamalar nedeniyle 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan Aleksandr B. için Ukrayna'nın 2 hafta içerisinde Polonya'dan iade talebinde bulunması gerekiyor.

Mahkemenin iadeye onay vermesi halinde Rus bilim insanı, Ukrayna'ya teslim edilecek.

Rusya, tutuklamayı "utanç verici" olarak nitelendirerek, Polonya'yı "hukuki zorbalıkla" suçladı.