Polonya, İlk Nükleer Santral Projesinde İlerleme Kaydetti

VARŞOVA, 29 Nisan (Xinhua) -- Polonya'nın ilk nükleer santralinin inşasından sorumlu devlet şirketi Polskie Elektrownie Jadrowe (PEJ), ABD'li Westinghouse-Bechtel konsorsiyumuyla yeni bir Mühendislik Geliştirme Anlaşması imzalayarak projenin bir sonraki aşamasını başlattı.

Nisan ayında sona eren önceki Mühendislik Hizmet Sözleşmesi'nin yerini alan Mühendislik Geliştirme Anlaşması detaylı tasarım çalışmalarını, idari onay süreçlerini ve Choczewo bölgesindeki jeolojik araştırmaların ilerletilmesini kapsıyor.

Pazartesi günü Varşova'da düzenlenen imza törenine ABD Enerji Bakanı Chris Wright ile birlikte katılan Polonya Başbakanı Donald Tusk, yeni anlaşmanın temel şartlarının yatırım güvenliğini güçlendirmek üzere 16 alanda yeniden müzakere edildiğini kaydetti.

Projeye göre santralin inşaatına 2028 yılında başlanması, ilk reaktörün 2035 yılına kadar faaliyete geçmesi ve 2036 yılında ulusal elektrik şebekesine tam entegrasyonun sağlanması planlanıyor.