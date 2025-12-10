Haberler

Polonya Başbakanı: İlk Nükleer Santralimizin İnşasına Bu Ay Başlayacağız

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkenin ilk nükleer enerji santralinin inşasına bu ay içinde başlayacaklarını duyurdu. Avrupa Birliği Komisyonu, devlet yardımını onayladı. Proje, Lubiatowo-Kopalino bölgesinde üç üniteden oluşacak şekilde inşa edilecek.

VARŞOVA, 10 Aralık (Xinhua) -- Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkenin ilk nükleer enerji santralinin inşasına bu ay içinde başlayacaklarını söyledi.

Tusk salı günü yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği Komisyonu, Polonya'da bir nükleer santral inşasına yapılacak devlet yardımını onayladığını kısa süre içerisinde resmen teyit edecek" dedi.

Tusk, "60 milyar Polonya zlotisi (yaklaşık 16,51 milyar ABD doları) tutarındaki finansmanın tamamını sağlamış durumdayız. Hazine tahvilleri cinsinden 4,6 milyar zlotilik ilk parti aralık ayında ilgili kuruluşa aktarılacak" ifadelerini kullandı.

Baltık Denizi kıyısındaki Lubiatowo-Kopalino bölgesinde inşa edilecek olan Polonya'nın ilk nükleer santrali, üç üniteden oluşacak. Santrale yatırımda bulunan devlete ait Polskie Elektrownie Jadrowe şirketi aynı zamanda santralin işletmesini de üstlenecek.

Amerikan konsorsiyumu Westinghouse-Bechtel'in yükleniciliğini üstleneceği projenin ilk ünitesinin 2036 yılında ticari faaliyete geçmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış

Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış

Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İşe her gün 40 dakika erken gelmesi başına bela açtı
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
Türk futbolunun bittiğinin özeti! Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim

Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Kürk ve deri tutkunlarına müjde! LUIGI Deri, Türkiye'de perakende satışa başladı

Köklü üretici markası Türkiye'de perakende satışa başladı
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu

Bedelli askerliğe rekor zam! Yeni ücret belli oldu
title