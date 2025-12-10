Polonya Başbakanı: İlk Nükleer Santralimizin İnşasına Bu Ay Başlayacağız

VARŞOVA, 10 Aralık (Xinhua) -- Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkenin ilk nükleer enerji santralinin inşasına bu ay içinde başlayacaklarını söyledi.

Tusk salı günü yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği Komisyonu, Polonya'da bir nükleer santral inşasına yapılacak devlet yardımını onayladığını kısa süre içerisinde resmen teyit edecek" dedi.

Tusk, "60 milyar Polonya zlotisi (yaklaşık 16,51 milyar ABD doları) tutarındaki finansmanın tamamını sağlamış durumdayız. Hazine tahvilleri cinsinden 4,6 milyar zlotilik ilk parti aralık ayında ilgili kuruluşa aktarılacak" ifadelerini kullandı.

Baltık Denizi kıyısındaki Lubiatowo-Kopalino bölgesinde inşa edilecek olan Polonya'nın ilk nükleer santrali, üç üniteden oluşacak. Santrale yatırımda bulunan devlete ait Polskie Elektrownie Jadrowe şirketi aynı zamanda santralin işletmesini de üstlenecek.

Amerikan konsorsiyumu Westinghouse-Bechtel'in yükleniciliğini üstleneceği projenin ilk ünitesinin 2036 yılında ticari faaliyete geçmesi bekleniyor.