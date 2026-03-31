Polonyalıların çoğuna göre ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları haksız

Yeni bir ankete göre, Polonya halkının yüzde 77'si ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını haksız buluyor. Ayrıca, katılımcıların yüzde 49'u bu durumun Polonya için tehdit oluşturduğunu düşünüyor.

Polonya'da yapılan yeni bir anket, halkın yarısından fazlasının ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını haksız bulduğunu ortaya koydu.

CBOS tarafından, 23-25 Mart'ta ülke genelinde 18 yaş üstü 1000 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette Polonyalılara ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hamlelerinin haklı olup olmadığı soruldu.

Katılımcıların yüzde 77'si ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını haksız bulduğunu ifade ederken, yüzde 8'i saldırıları haklı buldu, yüzde 15'i ise net bir görüş belirtmedi.

Ankette katılımcılara çatışmanın Polonya'nın güvenliğine etkisi konusundaki görüşleri de soruldu.

Katılımcıların yüzde 49'u durumun Polonya için bir tehdit oluşturduğunu düşünürken, yüzde 42'si böyle bir etkisi olmadığını savundu.

Polonya hükümetinin İran'a asker göndermeme kararıyla ilgili soru ise güçlü destek buldu. Ankete katılanların yüzde 89'u bu kararı olumlu olarak değerlendirdi.

Bu karara destek tüm toplumsal gruplarda yaygın olmakla birlikte, eğitim seviyesinin artmasıyla desteğin de arttığı belirlendi. Ayrıca anket ABD ve İsrail'in eylemlerini eleştirenlerin asker gönderilmemesini daha fazla desteklediğini de gösterdi.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
