Polonya, Güney Kore topçu mühimmatının Ukrayna'ya teslimi için ABD'nin müdahil olmasını istedi

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ABD'nin müdahalesi halinde Güney Kore'nin Ukrayna'ya topçu mermilerini sağlaması konusunda anlaşmaya varılabileceğini bildirdi.

Morawiecki, New York Times'a verdiği demeçte ABD'li yetkililerle görüşmek üzere Washington'da bulunduğunu belirtti.

Rus ordusunun Ukrayna'ya kıyasla daha fazla topçu mermisine sahip olduğuna ve savaş alanında Ukrayna ordusundan daha fazla mermi kullandığına dikkati çeken Morawiecki, "Güney Kore ile silah ve mühimmatın teslimi hakkında konuştuk ancak bunun ABD'nin müdahalesi olmadan mümkün olacağını düşünmüyorum. Güney Kore, Rusya ve Çin'in tepkisinden korkuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Morawiecki, ABD'nin müdahale etmesi halinde Güney Kore'nin Ukrayna'ya topçu mermilerini sağlaması konusunda anlaşmaya varılabileceğini kaydederek, Polonya'nın Güney Kore'den birçok silah satın aldığını fakat Seul ile bir anlaşma olmadan silahları asla devretmeyeceğini belirtti.

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı yenilgisinin küresel sonuçlar doğuracağına işaret eden Morawiecki, "Ukrayna'nın bu savaşı kazanmasını istiyorum çünkü Ukrayna kaybederse o zaman bambaşka bir dünya olur. Rusya başarılı olursa ve büyük bir ülke daha küçük bir ülkeyi işgal edebilirse, Çin neden Rusların desteğiyle aynı oyunu tekrarlamasın? Bu yüzden bu, dünya tarihinde çok önemli bir an." ifadelerini kullandı.

Morawiecki, Batı Avrupa'nın Ukrayna'ya destek için daha fazla silah gönderebileceği ve daha aktif adımlar atabileceğinin altını çizdi.