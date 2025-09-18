Polonya Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze Saldırılarına Derin Endişe

Polonya Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze kentine başlattığı kara saldırılarının bölgedeki sivil halk için kabul edilemez insani sonuçlar doğurmasından "derin endişe" duyduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu operasyonun askeri açıdan yeterli gerekçesi olmamasından ve operasyonun bölgedeki sivil halk için kabul edilemez insani sonuçlar doğurmasından derin endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "İsrail'i bir kez daha, sivil nüfusun tam korunmasını sağlamaya ve insani yardım teslimatlarını derhal artırmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun paylaştığı, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı ve bunun sorumluluğunu taşıdığını belirten raporun bulgularını en derin endişeyle not ettiklerine dikkat çekilen açıklamada, Hamas'ın tüm esirleri serbest bırakması ile kalıcı ateşkesin sağlanmasını talep ettikleri vurgulandı.

İsrail ordusu, Gazze'ye kara saldırıları başlattığını duyurmuştu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için gece saatlerinde kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.

Kara saldırılarına iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, yolsuzluk davası duruşmasında Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını bildirmişti.