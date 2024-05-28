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Polonya Dışişleri Bakanı Ukrayna'ya Asker Gönderme İhtimalini Değerlendirdi

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Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Ukrayna'ya asker gönderme ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu. Sikorski, hiçbir seçeneği göz ardı etmemeleri gerektiğini belirtti ve Putin'in ne yapacaklarını merak etmesini istedi.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Ukrayna'ya asker gönderme ihtimaline ilişkin, "Hiçbir seçeneği göz ardı etmemeliyiz." dedi.

Sikorski, Ukrayna'ya asker gönderilmesine ilişkin Gazeta Wyborcza'ya konuştu.

Polonya askerlerinin Ukrayna'ya gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Dışişleri Bakanı Sikorski, "Hiçbir seçeneği göz ardı etmemeliyiz. Bırakalım (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ne yapacağımızı merak etsin." ifadesini kullandı.

Öte yandan yerel medyaya konuşan Polonya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Janusz Sejmej, Ukrayna'ya asker gönderilip gönderilmeme konusunda "bilgisi olmadığını" söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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