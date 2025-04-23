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Polonya Dışişleri Bakanı'ndan Rusya'ya Sert Eleştiri

Polonya Dışişleri Bakanı'ndan Rusya'ya Sert Eleştiri
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Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Ukrayna'daki savaşa dikkat çekerek Rusya'yı eleştirirken, ülkesinin savaş tehditleriyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Sikorski, 'Yeterince toprağınız yok mu?' diyerek Rusya'ya tepki gösterdi.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, komşusu Ukrayna'da süren savaşa dikkati çekerek Rusya'ya yönelik "Yeterince toprağınız yok mu?" diyerek tepki gösterdi.

Ulusal parlamentodaki konuşmasında Bakan Sikorski, ülkesinin, sınır ötesi "savaş tehditleriyle" karşı karşıya olduğunu belirterek, "Batı birliğinin parçalanabileceği" endişelerini dile getirdi.

Sikorski, konuşmasında, Ukrayna'ya saldırıları sürdüren Rusya'yı sert bir şekilde eleştirerek, "Yeterince toprağınız yok mu? 11 saat dilimi de halen yeterli değil mi?" diyerek tepki gösterdi.

Ukrayna'daki gidişata yönelik ülkesindeki endişelere değinen Sikorski, "Endişe, Polonya'da evlere yerleşti. Biz de Rus saldırganlığı riski altında mıyız? Avrupa ile ABD arasındaki ilişkiler bir krize doğru mu gidiyor? Avrupa savunma yeteneklerini hızla geliştirebilir mi?" ifadesini kullandı.

"Rus emperyalizminin" düşmanı olduklarını kaydeden Sikorski, "Burada bir daha asla hüküm sürmeyeceksiniz. Ne Kiev'de, ne Vilnius'ta, ne Riga'da, ne Tallinn'de, ne de Kişinev'de. Bu günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı politikamız bu ve başka bir politikamız olmayacak." diye konuştu.

NATO'nun doğu kanadında yer alan Polonya'da hükümetin, Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'yı desteklediği biliniyor. Ukrayna, coğrafi olarak Polonya'nın güneydoğusunda yer alıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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