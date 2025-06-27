Polonya Dışişleri Bakanı'ndan Putin Uyarısı: Silahlanma Yarışı Düşüşünü Getirebilir

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Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya'nın silahlanma yarışının Putin'in düşüşüne yol açabileceğini belirtti. Sikorski, Putin'in eski Sovyetler Birliği lideri Brejnev'e benzeterek, geçmişte silahlanmaya harcanan paranın çöküşe yol açtığını hatırlattı ve benzer bir sonucun yaşanabileceğini ifade etti.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya ile Batı arasında yaşanan silahlanma yarışının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in düşüşüne yol açabileceğini belirtti.

Polonya'nın PAP haber ajansına röportaj veren Sikorski, Putin'i eski Sovyetler Birliği lideri Leonid Brejnev'e benzeterek, "Kendisi bir zamanlar Sovyetler Birliği'nin silahlanmaya çok fazla para harcadığı için çöktüğünü söylemişti ve şimdi tam olarak aynı şeyi yapıyor." dedi.

Sikorski, Putin'in çok pahalı bir savaş yürüttüğünü ve Batı'yı savunma harcamalarını artırmak için kışkırtıp, korkuttuğunu dile getirdi.

Putin'in ABD'nin Teksas eyaleti büyüklüğündeki bir ekonomiden daha fazla savunma bütçesi çıkarmak zorunda kalacağına ve bunun düşüşüne yol açabileceğine işaret eden Sikorski, "Umarım rejimi için (Sovyetler Birliği'ne) benzer ancak daha hızlı bir sonuç doğurur." değerlendirmesini yaptı.

NATO ülkeleri, savunma harcamalarına ayırdıkları payı 2035 yılına kadar Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 5'ine çıkarmayı kabul etmişti.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
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