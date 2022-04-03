Polonya'dan Ukrayna'ya 35 konteyner insani yardım

Ukrayna'nın komşusu olan Polonya, Rus ordusu saldırıları altındaki Harkov kentine 35 konteyner ile yaklaşık 600 ton insani yardım gönderdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 39'uncu gününde devam ederken, Polonya komşusu Ukrayna'ya yardım eli uzattı. Rus bombardımanlarında en çok zarar gören şehirlerden biri olan Harkov kentinde Polonya'dan 35 konteyner ile yaklaşık 600 ton insani yardım gönderildi.

Harkov'a ulaşan insani yardımların görüntülerini paylaşarak, Polonya ve Ukrayna yönetimine teşekkür eden Harkov Valisi Oleg Sinegubov yaptığı açıklamada, "Sayın Harkov halkı, İrina Vereşuk'un (Ukrayna Başbakan Yardımcısı) yaptığı anlaşmalar üzerine 35 konteyner 600 tonluk gıda yardımı geldi Polonya'dan. Bu tür yardımların planlı şekilde olacağını ümit ediyorum. Şimdi paketliyoruz ve savunma birliklerine göndereceğiz. Birlikte kazanacağız, yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.

Harkov Valiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ise, "Geçtiğimiz günlerde Harkov'a Polonya Başbakanlığından Mihal Dvorchik geldi. Etkili yardımlarından dolayı teşekkür ederiz. Bu bizim için çok değerli. Bu tür yardımlar sürekli olacak" denildi.

(Bekir Keskin/İHA)