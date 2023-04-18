Polonya'dan, Rusya sınırına elektronik bariyer

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, ülkesinin Rusya sınırına elektronik bariyer inşa etmeye başladığını söyledi.

Kaminski, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu bariyerin 24 saat çalışacak kameralar ve hareket dedektörleri ile donatılacağını belirtti.

Söz konusu bariyerin, Rusya sınırına kurulacağını aktaran Kaminski, 210 kilometre uzunluğundaki bariyerin sonbaharda tamamlanacağını kaydetti.

Bakan Kaminski, bariyer sayesinde yasa dışı faaliyetlerin ve sınır geçişlerinin de engelleneceğini vurguladı.

Polonya, benzer bir sistemi birkaç yıl önce Ukrayna sınırına kurarak kaçakçılığı önlemeye çalışmıştı.