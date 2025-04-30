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Polonya'dan Gazze için acil insani yardım çağrısı

Polonya'dan Gazze için acil insani yardım çağrısı
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Polonya'nın BM Daimi Temsilcisi Krzysztof Szczerski, Gazze'de 50 gündür insani yardım ulaşmamasını en kötü insani kriz olarak nitelendirerek, ateşkes müzakerelerinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Polonya'nın BM Daimi Temsilcisi Krzysztof Szczerski, Gazze'ye 50 günü aşkın süredir insani yardım ulaşmamasını "7 Ekim'den bu yana yaşanan en kötü insani kriz" olarak değerlendirdi.

Szczerski, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail-Filistin meselesine ilişkin açık oturumda konuştu.

Ateşkesin uygulanması için müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğini belirten Szczerski, Gazze'deki insani krizin hafifletilmesi adına tüm taraflara acil adım atılması çağrısı yaptı.

Szczerski, Gazze'ye 50 günü aşkın süredir insani yardım ulaşmamasını "7 Ekim'den bu yana yaşanan en kötü insani kriz" olarak değerlendirerek, "iki devletli çözüme yönelik sürdürülebilir bir yol haritası çizmenin bölgede kalıcı barışın sağlanması için elzem" olduğunu söyledi.

Polonya'nın BM Daimi Temsilcisi Szczerski, İsrail'in BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının faaliyetlerini yasaklaması, insani yardım görevlilerini ve şehrin altyapısını hedef almasından "büyük endişe" duyulduğunu belirtti.

Öte yandan, Szczerski, Suriye'deki yeni dönemde ülkeye destek mesajı vererek, "Kadınlar ve azınlıklar da dahil olmak üzere, insan haklarının korunması istikrarlı bir gelecek için kritik önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
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