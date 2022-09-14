Polonya'daki Oder Nehri'nde avlanma yasağı kaldırıldı

Polonya'da yaz mevsiminin sonunda ekolojik felaketin yaşandığı Oder Nehri'nde avlanma yasağı kaldırıldı.

Batı Pomeranya Voyvodalığı Valisi Olgierd Geblewicz, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Oder Nehri'nde avlanma yasağını kaldırdıklarını duyurdu.

Geblewicz, avlanma yasağının kaldırılması konusunda olta balıkçılarına daha duyarlı olmaları, "Polonya Olta Balıkçılığı Derneği tarafından getirilen 'öldürmek yok; yakala ve bırak' kuralına uymaları" çağrısında bulundu.

Oder Nehri'nin Batı Pomeranya bölümünün tamamında ve Liman Gölü'nde amatör balıkçılık yasağı, 13 Ağustos'tan bu yana yürürlükteydi.

Karar, Batı Pomeranya Voyvodalık Kurulu tarafından kabul edilmişti.

Polonya'da ağustos ayında Oder Nehri'nde tonlarca balığın telef olmasına neden olan bir ekolojik felaket yaşanmıştı.

Ülkenin güneybatısındaki Olawa kasabası yakınlarında ilk kez temmuz sonlarında kunduz ve benzeri hayvanların yanı sıra çok sayıda ölü balık tespit edilmişti.

Nehirde, balık ölümlerine kesin olarak neyin sebep olduğu bilinmiyor.

Polonya'da başkent Varşova ile Wroclaw ve Lodz şehirlerinde, Oder Nehri'nde yaşanan ekolojik felaket nedeniyle "yas yürüyüşleri" düzenlenmişti.