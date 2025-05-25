Polonya'daki Araba Yarışında Seyircilere Çarpma: 18 Yaralı
Polonya'nın Krosno kentinde bir araba yarışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyircilere çarpması sonucu 4'ü ağır olmak üzere 18 kişi yaralandı. Olay sonrası acil sağlık ve kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
- Polonya'da yarış sırasında sürücü seyircilerin arasına daldı: 18 yaralı
VARŞOVA - Polonya'da düzenlenen araba yarışında bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla seyircilerin arasına dalması sonucu 4'ü ağır 18 kişi yaralandı.
Polonya'nın güneybatısındaki Krosno kentinde düzenlenen araba yarışı sırasında bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla seyircilerin arasına daldı. Yarışın başlamasından kısa bir süre sonra sürücü, aracıyla pistin kenarındaki seyircilere çarptı. Kazada 4'ü ağır 18 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, ambulans ve ambulans helikopter sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EBRU ORHAN - Güncel