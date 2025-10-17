Polonya'daki Anket: Halkın Yüzde 25,6'sı Saldırı Durumunda Orduya Katılmayı İstiyor

Polonya'da yapılan anket, halkın yüzde 25,6'sının ülkenin saldırıya uğraması durumunda ordu veya orduyu destekleyen kuruluşlara gönüllü olarak katılacağını ortaya koydu.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, IBRiS kamuoyu araştırma şirketi tarafından Rzeczpospolita gazetesi için bir anket çalışması gerçekleştirildi.

Ankete katılanların yüzde 25,6'sı, Polonya'nın saldırıya uğraması durumunda gönüllü olarak ordu veya tıbbi kuruluşlar gibi destekleyici kuruluşlara yazılacağını, yüzde 20,4'ü ise silahlı kuvvetlere alınmayı bekleyeceğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 22,3'ü sevdiklerini Polonya içinde daha güvenli yere taşıyacağını, yüzde 12,7'si aileleriyle yurt dışına kaçmayı deneyeceğini, geri kalan kısım ise ailelerini ikamet ettikleri yerde korumaya çalışacağını bildirdi.

Anket, ülkeyi savunma konusundaki gönüllülük oranlarında belirgin bir politik ayrım olduğunu da ortaya koydu. Muhalefet partilerini destekleyenler ve kararsız seçmenler, iktidardaki partilerin destekçilerine kıyasla ülkeyi savunma konusunda daha istekli göründü.

Gönüllü olarak orduya katılacağını belirtenler arasında yüzde 33'ü kararsız seçmen, yüzde 29'u ise muhalefet partilerini destekleyen kişiler yer aldı. Bu grup çoğunlukla 50'li yaşlarında küçük kasabalarda yaşayan, ilkokul veya meslek eğitimi almış erkeklerden oluştu.

Yaklaşık 1000 katılımcıyla yapılan anket, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bölgesel güvenliğe dair artan endişelerin gölgesinde gerçekleştirildi.