Polonya'da yaşayan Ruslar, ülkelerinin Ukrayna'ya saldırılarını protesto etti
AA - Güncel
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Kiliseye giden vatandaşlar Dua edip mum yakanlar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını protesto eden vatandaşlar KRAKOV - Polonya'nın Krakov kentinde bir araya gelen bir grup Rus vatandaşı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını protesto etti.
Kiliseye giden vatandaşlar
Dua edip mum yakanlar
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını protesto eden vatandaşlar
KRAKOV - Polonya'nın Krakov kentinde bir araya gelen bir grup Rus vatandaşı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını protesto etti.