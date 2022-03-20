Polonya'da yaşayan Ruslar, ülkelerinin Ukrayna'ya saldırılarını protesto etti - Haberler

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Polonya'da yaşayan Ruslar, ülkelerinin Ukrayna'ya saldırılarını protesto etti

AA - Güncel
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Kiliseye giden vatandaşlar Dua edip mum yakanlar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını protesto eden vatandaşlar KRAKOV - Polonya'nın Krakov kentinde bir araya gelen bir grup Rus vatandaşı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını protesto etti.

Kiliseye giden vatandaşlar

Dua edip mum yakanlar

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını protesto eden vatandaşlar

KRAKOV - Polonya'nın Krakov kentinde bir araya gelen bir grup Rus vatandaşı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını protesto etti.

Polonya'da yaşayan Ruslar, ülkelerinin Ukrayna'ya saldırılarını protesto etti

Polonya'da yaşayan Ruslar, ülkelerinin Ukrayna'ya saldırılarını protesto etti

Polonya'da yaşayan Ruslar, ülkelerinin Ukrayna'ya saldırılarını protesto etti

AA / Güncel

Protesto, Ukrayna, Polonya, Rusya, Güncel, Haberler

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