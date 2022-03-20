Polonya'da yaşayan Ruslar, ülkelerinin Ukrayna'ya saldırılarını protesto etti

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını protesto eden vatandaşlar

KRAKOV - Polonya'nın Krakov kentinde bir araya gelen bir grup Rus vatandaşı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını protesto etti.