Polonya'da vatandaşlara ısınma için ormandan odun toplama önerisi - Haberler

Polonya'da vatandaşlara ısınma için ormandan odun toplama önerisi Polonyalı yetkililer, enerji maliyetlerinin artması üzerine, vatandaşlarına ormanlık alandan yakacak odun bulanabileceğini hatırlattı. Polonyalı yetkililer, enerji maliyetlerinin artması üzerine, vatandaşlarına ormanlık alandan yakacak odun bulanabileceğini hatırlattı. Polonya Başbakanı Mateusz Morawieck, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının, enerji maliyetlerini artırdığını söyledi. Morawieck, söz konusu durumu, Putin'in neden olduğu enflasyon (Putinenflasyon) olarak nitelendirdi. Ülkede enerji maliyetlerinin artması üzerine yetkililer, Polonyalılara evlerini ısıtmak için ormandan yakacak odun toplanabileceği önerisinde bulundu. Söz konusu öneri, muhalefet tarafından "hükümetin ekonomi ile baş edemediğinin işareti" olarak değerlendirildi. Ülkede, yakıt fiyatlarının litresinin 1,87 doların üzerine çıktığı bilgisi paylaşıldı. AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel Polonya Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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