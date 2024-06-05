Üye Girişi
Haberler

Polonya'da Varşova Üniversitesi Öğrencileri Gazze'ye Destek Gösterisi Düzenliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya'da Varşova Üniversitesi'nin önünde yüzden fazla öğrencinin İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protestosu devam ediyor. Öğrenciler, İsrail akademik kurumlarıyla işbirliğine son verilmesini ve Gazze'ye yönelik saldırıların kınanmasını talep ediyor.

Polonya'da Varşova Üniversitesi'nin önünde yüzden fazla öğrencinin İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protestosu devam ediyor.

Varşova Üniversitesi önünde Gazze'ye destek gösterileri düzenleyen öğrencilerden soyadını vermek istemeyen Agnieszka isimli öğrenci, Polonya'nın tarihini Filistin'le "bağdaştırdığına" işaret ederek, "Polonya halkı olarak biz de işgal altındaydık. Polonya halkının varlığını ve kültürünü silmeye çalıştılar. Şimdi de aynı şey Filistinlilerin başına geliyor." ifadelerini kullandı.

"Polonyalılar ve Filistinlilerin aynı bağları paylaştığını" söyleyen Agnieszka, "Polonyalıların Filistin'i anlaması ve desteklemesi gerektiğini düşünüyorum, çünkü işgal altında olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorlar." dedi.

Varşova'da yaşayan Ürdün kökenli Sanad Abu-Assaf ise öğrencilerin, "üniversitenin İsrailli şirketlerle bağlantısını koparması ve eğitim bağlarını kesmesi amacıyla protesto düzenlediğini" aktardı.

Öğrenciler yaklaşık 12 gündür 20 civarında çadırla Gazze'ye destek vermeyi ve İsrail'in saldırılarını protesto etmeyi sürdürüyor.

Öğrenciler üniversite yönetimine gönderdikleri mektupta, İsrail akademik kurumlarıyla işbirliğine son verilmesinin yanı sıra "Gazze'ye yönelik saldırıların ve işgalin" kamuoyu önünde kınanmasını talep etmişti.

ABD'de başlayan kampüs gösterileri

Columbia Üniversitesi'nde Filistin'i destekleyen öğrenciler, nisanın ortasında okul yönetiminin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Columbia Üniversitesi'ndeki gösteriler, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını alevlendirirken, ülke genelindeki diğer üniversitelere yayılan gösterilerde yaklaşık 3 bin kişi gözaltına alınmıştı.

ABD'deki gösteriler, daha sonra Avrupa ve dünya genelindeki üniversitelere hızla yayılarak küresel hal almıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Varşova Polonya İsrail Gazze Uluslararası Dünya Güncel Haberler

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı

 Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü

Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü

 Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri iptal edilmedi

Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri iptal edilmedi

Bakmadan Geçme

Kurbanlık vekalet nasıl verilir, nasıl alınır, ne söylenir 2024? Dybala Galatasaray'a mı gelecek? 5 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 5 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 5 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 5 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 5 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 5 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 5 Haziran 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 5 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 5 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Portekiz Finlandiya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Portekiz Finlandiya hazırlık maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
Eskişehir'de skandal olay! Alkol alıp camilere girdi, Kur'an-ı Kerimleri yırttı

Eskişehir'de skandal olay! Alkol alıp camilere girdi, Kur'an-ı Kerimleri yırttı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title