Polonya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kutlandı

Polonya'da, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğince etkinlik düzenlendi.

Resepsiyona, Polonya Altyapı Bakanı Andrzej Adamczyk, Polonya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Wojciech Gerwel, Polonya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Müftü Tomasz Miskiewicz ile çok sayıda bürokrat, akademisyen, sanatçı ve iş dünyası temsilcisi katıldı.

Resepsiyonda, İstiklal Marşı'nın ve Polonya ulusal marşının okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhuriyet Bayramı video mesajı konuklara izlettirildi.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş, konuşmasında, "Cumhuriyetimizin olağanüstü yolculuğunun yüzüncü yılını anmak üzere huzurunuzda bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Bu onur daha da büyüktür, çünkü bu yıl aynı zamanda Türkiye-Polonya Dostluk Antlaşması'nın da yüzüncü yıl dönümünü kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Denktaş, geçen yüzyıl düşünüldüğünde Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının vizyonunun ve kararlılığının hatırlandığını belirterek, "İşgali veya sömürgeleştirilmeyi reddetmeleri, aydınlanmaya, bilime, demokrasiye, laikliğe ve sosyal adalete olan sarsılmaz bağlılıkları, Türkiye'nin bugün sahip olduğu canlı ve dinamik ulusun temellerini atmıştır." diye konuştu.

Bir Türk vatandaşı için Cumhuriyet'in ne anlama geldiğini anlatan Denktaş, Polonya'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından sadece birkaç ay sonra imzalanan dostluk antlaşması ile modern Türkiye'nin egemenliğini ve bağımsızlığını tanıyan ilk uluslardan biri olduğunun altını çizdi.

Büyükelçi Denktaş, Türkiye'nin son yüzyılda kaydettiği ilerlemenin olağanüstü olduğunu vurgulayarak, "Sanayileşmeden teknolojik yeniliklere, güçlü bir ulusal savunmadan ekonomik kalkınmaya kadar Türkiye, zorlu bir çevrede dayanıklılık ve büyümenin parlak bir örneği haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Resepsiyona katılan Polonya'da yaşayan Türk vatandaşlarından Doğan Şahin ise Varşova'da öğrenci olduğunu aktararak, "Çok gururluyuz özellikle ülkemizde 100. yıl çok güzel kutlandı. Yurt dışında, gurbette yaşayan biri olarak çok beğendim. İnşallah bu coşkuyu her zaman koruruz. Polonya'da da büyükelçiliğimiz çok güzel bir organizasyon düzenliyor. Burada olmaktan çok mutluyuz." dedi.

Katılımcılardan Yiğit Duran da 3 yıldır Polonya'da yaşadığını anlatarak, "Öncelikle Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e saygı ve minnetimi sunuyorum. Onun güzel düşüncelerini bizden sonraki nesillere aktaracağımızdan şüphe duyulmasın. Büyükelçiliğimizin organizasyonu için çok uğraşılmış. Burada olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

Resepsiyonda, Türk sanatçılar tarafından kısa bir müzik dinletisi icra edildi.