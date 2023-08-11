Polonya'da tren ile kamyon çarpışması: 22 kişi yaralandı

Polonya'nın merkezindeki hemzemin geçitte bir tren ile kamyonun çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı. Kaza, başkent Varşova'ya yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunan Dalanowek'te meydana geldi. Kazada ağır yaralanan bir kişi helikopterle hastaneye sevk edilirken diğer yaralılar da çeşitli hastanelere gönderildi.