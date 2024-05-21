Polonya'da, Rusya'nın sabotaj eylemlerine karıştığı iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Şu anda 9 kişi gözaltında ve Rus servislerinin talebiyle Polonya'da sabotaj eylemlerine doğrudan karışmakla suçlanıyorlar." dedi.

Tusk, yakalananların Ukrayna, Belarus ve Polonya vatandaşları olduğuna işaret ederek bu kişilerin kiralanarak Polonya, Litvanya, Letonya ve muhtemelen İsveç'te de darp ve kundaklama girişimi eylemlerinde bulunduklarını belirtti.

Rus ajanlarının ve Kremlin'in Polonya'da çeşitli hükümet ve yönetim kademelerinde olup bitenler üzerindeki etkisinin araştırılması gerektiğini ifade eden Tusk, bu konuya açıklık getirmek üzere bir komisyon kurulmasına ilişkin ayrıntıları, kamuoyuyla paylaşacağını vurguladı.

Tusk, Wroclaw kentinde bir boya fabrikasının yakılmaya çalışılmasını ve Litvanya'da mobilya ve dekorasyon mağaza zinciri IKEA'nın merkezinin yakılmasını, sabotaj eylemleri arasında gösterdi.

Tusk, geçen hafta yaptığı açıklamada, Polonya'nın istihbarat servisinin güçlendirilmesi için fazladan 25 milyon dolar daha ayrılacağını belirtmiş, Rusya'nın artan tehdidine dikkati çekmişti.