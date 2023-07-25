Polonya'da Rahip Uyuşturucu Çetesine Üye Olduğu İddiasıyla Tutuklandı

Polonya'nın Sochaczew kasabasında bir rahibin uyuşturucu ticareti yapan bir çeteyle bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Rahip Piotr S., uyuşturucu çetesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.

Polonya'da bir rahip, uyuşturucu çetesine üye olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Polonya'nın orta kesimlerindeki Sochaczew kasabasında bir rahibin uyuşturucu ticareti yapan bir grupla bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından Piotr S. isimli rahip, uyuşturucu çetesine yönelik soruşturma kapsamında savcının talimatıyla gözaltına alındı. Polonya'da 1998 yılından beri rahiplik görevi yürüttüğü belirtilen Piotr S., gözaltı işleminin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olaya ilişkin savcılık soruşturması sürerken, Sochaczew'in bağlı bulunduğu Lowicz Piskoposluğu tarafından yapılan açıklamada, olayı doğrulanarak, konuya ilişkin kendi içlerinde soruşturma başlatıldığı ve rahip Piotr S.'nin açığa alındığı bildirildi.

Piskoposluk, olayın derinlemesine bir şekilde ortaya çıkarılması için devletin yetkili organlarıyla her türlü iş birliğine hazır olduklarını duyurdu. - VARŞOVA