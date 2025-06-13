Polonya'da Otoyol Kazılarında Mamut Kalıntıları Bulundu

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Polonya'nın Zamosc kenti yakınlarında yapılan otoyol kazıları sırasında mamut dişi ve kemik parçaları bulundu. Keşif, Pleistosen dönemine tarihlendirilen nadir buluntular arasında yer alıyor.

Polonya'nın doğusundaki Zamosc kenti yakınlarında yapımı süren yeni bir otoyolla bağlantılı kazılar sırasında mamut kalıntılarının bulunduğu belirtildi.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, söz konusu kalıntılar, Zamosc kenti yakınlarında Labunie köyünde otoyol projesi kapsamında çalışan bir ekip tarafından ortaya çıkarıldı.

Kazılar sırasında arkeologlar, bir mamut dişi ile mamut ya da orman filine ait bir leğen kemiği parçası buldu.

Kazıda görev alan arkeolog Rafal Niedzwiadek, bu tür keşiflerin son derece nadir olduğunu belirterek, "Keşfedilen kemiklerin türüne kesin olarak karar verebilmek için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor." dedi.

Niedzwiadek, mamutu avlayan insanların kalıntılarının da aranması gerektiğini sözlerine ekledi.

Araştırmacılara göre, yaklaşık 2,6 milyon ila 10 bin yıl öncesine tarihlenen Pleistosen dönemine ait kalıntılar, daha detaylı inceleme yapılmak üzere Maria Curie-Sklodowska Üniversitesi uzmanlarına teslim edildi.

Aynı bölgede Orta Çağ'a ait bir yerleşim yeri de keşfedilirken, bu alanda seramikler, aletler ve yerleşim izlerine rastlandı.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
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