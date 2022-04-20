Son Dakika | Polonya'da kömür madeninde patlama: 3 ölü, 20 yaralı - Haberler

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Son Dakika | Polonya'da kömür madeninde patlama: 3 ölü, 20 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son Dakika | Polonya'da kömür madeninde patlama: 3 ölü, 20 yaralı

Son dakika haberlerine göre Polonya'nın güneyindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamanın ardından 3 işçi hayatını kaybederken, 20 işçi ise yaralandı.

Polonya'nın güneyindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamanın ardından 3 işçi hayatını kaybederken, 20 işçi ise yaralandı.

Polonya'nın Silezya eyaletine bağlı Pawlowice köyünde bulunan bir kömür madeninde sabah saatlerinde metan gazı sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. JSW Madencilik tarafından işletilen madende yaşanan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ilk yardım ekipleri sevk edildi. Yetkililer tarafından yapılan ilk belirlemeye göre; 3 kişi hayatını kaybetti, 20 işçi de yaralandı.

Madende kayıp olan 7 işçi için ise arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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