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Polonya'da kömür madencileri hükümetin enerji politikalarını protesto etti

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Polonyalı kömür madencileri, Katoviçe'deki Başbakanlık ofisi önünde hükümetin enerji politikalarını protesto etti.

Polonyalı kömür madencileri, Katoviçe'deki Başbakanlık ofisi önünde hükümetin enerji politikalarını protesto etti. Dayanışma Sendikası'nın bayrakları ve hazırladıkları pankartlarla Başbakanlık ofisinin önüne gelen maden işçilerinin temsilcileri, Avrupa'nın en büyük kömür üreticilerinden biri olan Polonya'nın evsel ısıtma için kömür ithal etmesini eleştirerek ülkedeki kömür madenlerinin 2050 yılına kadar kapatılma kararı alınmasını eleştirdi. Polonya'da kömür madeni sektöründe 80 bin civarında işçi çalışıyor ve ülkedeki enerji ihtiyacının yüzde 80'i termik santrallerden sağlanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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